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Количество долларовых мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Количество долларовых мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%. Аналитики Henley & Partners насчитали 28,4 тыс. человек, состояние которых превышает $100 млн – почти половина из них проживают в США. В Москве долларовых мультимиллионеров всего 205 человек.

Количество долларовых мультимиллионеров в мире за год выросло на 12%

Аналитики Henley & Partners и New World Wealth подсчитали количество долларовых мультимиллионеров. Данные отражены в их совместном докладе.

За 2022 года количество долларовых мультимиллионеров – людей, состояние которых превышает $100 млн – увеличилось на 12% и составило 28,4 тыс. человек. 

38% от общего количества долларовых мультимиллионеров проживают в США. В Нью-Йорке находятся 775 человек, области залива Сан-Франциско – 692 человека, Лос-Анджелесе – 504. 

Среди городов-лидеров по количеству проживающих в них мультимиллионеров находится Лондон (388 человек), который стал единственным городом Великобритании в списке. В число городов с наибольшим количеством мультимиллионеров вошли также Пекин, Шанхай и Сингапур.

В Москве проживают 205 долларовых мультимиллионеров. В рейтинге аналитиков столица России занимает 17 место по присутствию долларовых мультимиллионеров.

Фото на обложке: rafastockbr / Shutterstock

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