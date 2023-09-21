Руперт Мердок объявил об уходе с постов председателя Fox Corporation и News Corp

Руперт Мердок объявил о завершении трудовой деятельности – 92-летний мультимиллиардер покинет посты председателя основанных им Fox Corporation и News Corp. Бразды правления он передал своему старшему сыну Лаклану, которого назвал «страстным и принципиальным» лидером.

Основатель Fox Corporation и News Corp Руперт Мердок объявил об уходе с постов председателя правления обеих компаний. Об этом Мердок сообщил телеканалу Fox News.

Руперту Мердоку 92 года. В своем заявлении он уточнил, что завершение трудовой деятельности не связано с состоянием его здоровья.

Мердок официально отойдет от дел в ноябре, после чего председателем правления Fox Corporation и News Corp станет его старший сын Лаклан, которого сам Мердок назвал «страстным и принципиальным» лидером.

Руперт Мердок и его семья занимают 96-ое место в глобальном рейтинге Forbes с состоянием в $10 млрд.

Руперт Мердок основал News Corp в 1979 году. В 2013 году бизнес корпорации разделили на две части. В 21st Century Fox вошли кинокомпания и сеть телеканалов Fox, в News Corp объединились печатные издания, среди которых The Times, The Wall Street Journal, Dow Jones. В 2017 году 21st Century Fox купила Walt Disney Corporation.

Фото на обложке: tvline