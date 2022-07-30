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В России запустили приложение для знакомства по музыкальным интересам

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сервис Ticketscloud добавит раздел «Знакомства» в приложение для покупки билетов Vibe. С его помощью гости музыкальных фестивалей и других мероприятий смогут «находить друзей, компанию и отношения на основе общих музыкальных предпочтений», говорится в пресс-релизе компании.

В России запустили приложение для знакомства по музыкальным интересам

Тестирование функции пройдет во время фестиваля Signal с 18 по 21 августа. «Знакомства» привязаны к конкретному мероприятию, раздел доступен только обладателям билетов.

В сообщении говорится, что для регистрации в «Знакомствах» пользователю необходимо заполнить анкету, указав возраст и Telegram ID. Посетители мероприятия смогут писать сообщения в общую ленту и ставить лайки друг другу.

«Если интерес взаимный, пользователи видят Telegram ID друг друга и могут переходить в мессенджер для общения», — отмечается в пресс-релизе.

По данным Ticketscloud, 85% гостей фестиваля Signal покупают один билет. В компании считают, что эти люди могут стать потенциальными пользователями сервиса знакомств, поскольку часть из них, возможно, приедет на мероприятие в одиночку.

«В Vibe уже есть комьюнити-чаты, созданные вокруг ивентов. Там часто искали компанию, чтобы вместе съездить на фестиваль или сходить на афтепати. Когда мы заметили такой паттерн, решили разработать удобный функционал, позволяющий проще находить единомышленников», — рассказал гендиректор Ticketscloud Егор Егерев.

В минувшие выходные в Москве и Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль VK Fest, накануне которого схожая функция была протестирована в сервисе «VK Знакомства». 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Гости мероприятия могли добавить в анкету в «VK Знакомствах» отметку «Иду на VK Fest», чтобы найти компанию для похода на концерт и найти приятелей по музыкальным интересам.

Фото: Unsplash

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