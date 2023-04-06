К концу 2023 года рынок музыкального стриминга вырастет в деньгах на 10–15%. В прошлом году в InterMedia объем оценивали в 5-7 млрд рублей — год к году он упал, по оценкам агентства, на 30–50%.

Рынок музыкального стриминга к концу 2023 года вырастет до 20%