Рынок музыкального стриминга к концу 2023 года вырастет до 20%

К концу 2023 года рынок музыкального стриминга вырастет в деньгах на 10–15%. В прошлом году в InterMedia объем оценивали в 5-7 млрд рублей — год к году он упал, по оценкам агентства, на 30–50%.
С уходом иностранных сервисов точкой роста становятся экосистемы: с их развитием увеличивается и статистика подписчиков стримингов, сообщил «Коммерсанту» продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. В компании перспективы рынка к концу года оценили в 20-25%.
Рост рынка будут сдерживать пиратские приложения, с помощью которых можно прослушать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, которые позволяют оформить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music.
Фото на обложке: Africa Studio /
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