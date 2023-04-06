Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рынок музыкального стриминга к концу 2023 года вырастет до 20%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К концу 2023 года рынок музыкального стриминга вырастет в деньгах на 10–15%. В прошлом году в InterMedia объем оценивали в 5-7 млрд рублей — год к году он упал, по оценкам агентства, на 30–50%.

Рынок музыкального стриминга к концу 2023 года вырастет до 20%

С уходом иностранных сервисов точкой роста становятся экосистемы: с их развитием увеличивается и статистика подписчиков стримингов, сообщил «Коммерсанту» продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. В компании перспективы рынка к концу года оценили в 20-25%.

Рост рынка будут сдерживать пиратские приложения, с помощью которых можно прослушать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, которые позволяют оформить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  2. 2 SEO, PR и коммуникации — какие возможности для маркетинга открывает эта синергия?
  3. 3 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
  4. 4 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
  5. 5 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 апреля 2023

Amcor Lift-Off

06 апреля 2023

Land Accelerator

07 апреля 2023

Весенний Всероссийский онлайн-хакатон 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ