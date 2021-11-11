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«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СберЗвук» выпустил музыкальный альбом, полностью созданный искусственным интеллектом. Он также придумал названия для песен и создал обложку альбома. В нем содержатся 15 композиций разных стилей – от эмбиента до классики.

«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом

Альбом под названием Thriving Machine можно послушать на странице и в приложении «СберЗвука». Для этого потребуется регистрация в сервисе.

В альбоме, созданном искусственным интеллектом, содержатся 15 композиций. Представитель «СберЗвука» рассказал ТАСС, что они исполнены в различных музыкальных стилях – от эмбиента до классики. ИИ также придумал названия для треков и обложку альбома.  

Альбом был создан при помощи архитектуры SymFormer, созданной на основе открытой модели Performer. Специалисты SberDevices обучили собственную модель на 160 тыс. музыкальных композициях. Сообщается, что с помощью этой модели можно создавать также фоновую музыку с открытой лицензией для производства контента.

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Фото на обложке: myboys.me / Shutterstock

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