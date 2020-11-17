Состояние Илона Маска увеличилось на $10 млрд на росте стоимости акций Tesla на 9%

Состояние основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска увеличилось на $9,8 млрд на фоне роста стоимости акций компании. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени.

17 ноября 2020 года цена бумаг Tesla повысилась на 9% к закрытию днем ранее. Это произошло после сообщения о том, что в декабре Tesla войдет в индекс широкого рынка S&P 500. Tesla станет одним из крупнейших по объему включением в индекс S&P 500 за последнее десятилетие.

По состоянию на 18.07 мск акции Tesla дорожали на 9,02%, до 444,47 доллара за акцию. Илон Маск по-прежнему занимает пятую строчку рейтинга Forbes Real-Time с состоянием в $100,5 млрд.

По данным Forbes, c апреля, когда был опубликован рейтинг богатейших людей мира, капитал предпринимателя вырос в 4 раза. В результате Маск занимает пятое место в списке после главы Amazon Джеффа Безоса, владельца Dior Бернара Арно, основателя Microsoft Билла Гейтса и создателя Facebook Марка Цукерберга. От последнего Маска на момент написания новости отделяло всего $1,5 млрд.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

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