Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Состояние Илона Маска увеличилось на $10 млрд на росте стоимости акций Tesla на 9%

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Состояние основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска увеличилось на $9,8 млрд на фоне роста стоимости акций компании. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени.

Состояние Илона Маска увеличилось на $10 млрд на росте стоимости акций Tesla на 9%

17 ноября 2020 года цена бумаг Tesla повысилась на 9% к закрытию днем ранее. Это произошло после сообщения о том, что в декабре Tesla войдет в индекс широкого рынка S&P 500. Tesla станет одним из крупнейших по объему включением в индекс S&P 500 за последнее десятилетие.

По состоянию на 18.07 мск акции Tesla дорожали на 9,02%, до 444,47 доллара за акцию. Илон Маск по-прежнему занимает пятую строчку рейтинга Forbes Real-Time с состоянием в $100,5 млрд.

По данным Forbes, c апреля, когда был опубликован рейтинг богатейших людей мира, капитал предпринимателя вырос в 4 раза. В результате Маск занимает пятое место в списке после главы Amazon Джеффа Безоса, владельца Dior Бернара Арно, основателя Microsoft Билла Гейтса и создателя Facebook Марка Цукерберга. От последнего Маска на момент написания новости отделяло всего $1,5 млрд.

musk

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Фото: dennizn / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2020

КБШЖДХКТН

18 ноября 2020

Hack Life

19 ноября 2020

Tagline Awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма