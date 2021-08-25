Маска, Безоса и Брэнсона захотели видеть на запуске российского «Союза»

Дмитрий Рогозин захотел видеть на запуске российского «Союза», который доставит на МКС съемочную группу фильма «Вызов», миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Глава «Роскосмоса» пообещал отправить им официальные приглашения.
Слова Дмитрия Рогозина о приглашении трех главных «космических» миллиардеров прозвучали в эфире «Первого канала».
«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», – сказал Рогозин.
По слова главы «Роскосмоса», присутствие «троицы энтузиастов» подчеркнет то, что «космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе».
Запуска «Союза МС-19» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Ракета доставит на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд для съемок фильма «Вызов» – первого российского художественного фильма, снятого в космосе.
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