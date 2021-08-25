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Маска, Безоса и Брэнсона захотели видеть на запуске российского «Союза»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дмитрий Рогозин захотел видеть на запуске российского «Союза», который доставит на МКС съемочную группу фильма «Вызов», миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Глава «Роскосмоса» пообещал отправить им официальные приглашения.

Маска, Безоса и Брэнсона захотели видеть на запуске российского «Союза»

Слова Дмитрия Рогозина о приглашении трех главных «космических» миллиардеров прозвучали в эфире «Первого канала».

«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», – сказал Рогозин. 

По слова главы «Роскосмоса», присутствие «троицы энтузиастов» подчеркнет то, что «космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе».    

Запуска «Союза МС-19» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Ракета доставит на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд для съемок фильма «Вызов» – первого российского художественного фильма, снятого в космосе.

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Фото: Shutterstock.com

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