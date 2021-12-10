Илон Маск раздумывает над тем, чтобы бросить работу и стать блогером

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что размышляет о возможности уйти с работы и стать влиятельным блогером. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — заявил Маск.
thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021
В комментариях под постом Маска другие популярные блогеры предложили ему создать собственный канал на YouTube.
Ранее высказывания и твиты Илона Маска оказывали серьезное влияние на курсы криптовалют. Миллиардеру достаточно упомянуть какой либо токен, чтобы он сразу же подскочил в цене или обрушился.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Reuters/Aly Song
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как социальные сети влияют на наши пищевые привычки
- 2 14 признаков, что с блогером лучше не работать
- 3 Бизнес активно осваивает TikTok — как найти тиктокера и построить плодотворное сотрудничество?
- 4 Как выбрать блогера для рекламы своего бренда? Краткий гайд
- 5 Чем занимается и сколько зарабатывает Influencer Marketing Manager
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021