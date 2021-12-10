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Илон Маск раздумывает над тем, чтобы бросить работу и стать блогером

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что размышляет о возможности уйти с работы и стать влиятельным блогером. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Илон Маск раздумывает над тем, чтобы бросить работу и стать блогером

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — заявил Маск.

В комментариях под постом Маска другие популярные блогеры предложили ему создать собственный канал на YouTube.

Ранее высказывания и твиты Илона Маска оказывали серьезное влияние на курсы криптовалют. Миллиардеру достаточно упомянуть какой либо токен, чтобы он сразу же подскочил в цене или обрушился.

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Фото: Reuters/Aly Song

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