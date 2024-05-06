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«Это очевидный шаг»: Илон Маск посоветовал Уоррену Баффетту инвестировать в Tesla

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск посоветовал Уоррену Баффетту инвестировать в Tesla. На счетах возглавляемой Баффеттом Berkshire Hathaway к началу апреля скопилось $189 млрд, и вложения в Tesla стали бы для компании «очевидным шагом», считает Маск. В то же время котировки производителя электромобилей переживают не лучшие времени — с начала года они упали на 26,3%.

«Это очевидный шаг»: Илон Маск посоветовал Уоррену Баффетту инвестировать в Tesla

Основатель и глава Tesla Илон Маск посоветовал основателю и руководителю инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту инвестировать деньги в Tesla.

«Он должен занять позицию в Tesla. Это очевидный шаг», – написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X. 

К началу апреля Berkshire Hathaway накопила $189 млрд на счетах на фоне снижения доли компании в Apple и Chevron. Эта сумма стала рекордной по объему накопленных наличных средств, предыдущий рекорд в $167,6 млрд был установлен в четвертом квартале 2023 года.

Баффет ранее называл успехи Tesla в автомобильном бизнесе «маленьким чудом». В то же время котировки Tesla на бирже Nasdaq в последнее время переживают не лучшие времени, с начала года они упали на 26,3%.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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