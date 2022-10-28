Илон Маск официально стал главой Twitter

Американский предприниматель Илон Маск официально возглавил Twitter. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, сообщил телеканал CNBC.
По данным Reuters и The Washington Post, Маск также уволил главу отдела правовой политики Виджая Гадде и главного юридического консультанта компании Шон Эджетт.
После покупки соцсети Маск намеревался уволить 75% сотрудников Twitter.
- Предприниматель договорился о покупке Twitter еще в апреле, но в начале июля он официально отказался от сделки и сообщил компании об этом. Причиной послужило завышенное число реальных пользователей Twitter, в то время как часть из них принадлежит ботам.
- Twitter же уверял, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Миллиардер же считал, что фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.
- Позднее руководство соцсети подало в отношении Маска иск, пытаясь заставить его закрыть сделку. По мнению компании, миллиардер отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, подробности которого не раскрывались.
- Позднее Маск нашел новую причину для того, чтобы прекратить сделку с Twitter — заявление бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе соцсети с личными данными, в том числе использование устаревшего софта. В Twitter эти заявления назвали ложными.
- В начале октября Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в течение нескольких недель.
Фото на обложке: Elon Musk / Twitter
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