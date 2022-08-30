Юристы Илона Маска придумали новый способ разорвать сделку с Twitter. Они вспомнили заявления бывшего главы службы безопасности соцсети, который обвинил Twitter в недостаточной защите пользовательских данных. Косвенно это нарушение условий сделки.

Bloomberg изучил поданные в суд юристами Илона Маска документы и сообщил о новом аргументе миллиардера за отказ от сделки по покупке Twitter.

Представители Маска ссылаются на заявления Пейтера Затко – бывшего главы службы безопасности Twitter – который обвинил соцсеть в недостаточной защите пользовательских данных.

Затко, в частности, указывал на «вопиющие недостатки» в работе Twitter над защитой от хакерских атак, использование устаревшего ПО, сокрытие руководством соцсети сведений о нарушениях правил безопасности.

Все эти доводы могут быть косвенно использованы в суде в качестве аргумента для разрыва сделки между Илоном Маском и Twitter, отмечает агентство.

Судебное разбирательство с участием Пейтера Затко должно состояться 17 октября. В нем будут участвовать более 100 свидетелей.

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