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Немецкий суд разрешил Илону Маску вырубить лес под завод Tesla

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Немецкий суд разрешил Tesla продолжить вырубать лес для строительства завода под Берлином. Об этом говорится в сообщении суда.

Немецкий суд разрешил Илону Маску вырубить лес под завод Tesla

Завод под Берлином должен стать первой европейской фабрикой по производству Tesla и второй за пределами США. Илон Маск планирует построить его в городе Грюнзайд в 37 км от немецкой столицы. Под него требуется вырубить 92 га леса.

Иск против строительства подали экоактивисты: «Зеленая лиги Бранденбурга» и Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии. Они считают, что вырубка леса угрожает местным животным и может привести к загразнению водоемов.

Изначально нижестоящий суд поддержал активистов, однако 16 февраля Высший административный суд Берлина и Бранденбурга наложил временный запрет на строительство. Теперь же этот же суд вынес финальный вердикт, согласно которому Tesla может начать вырубку.

Несмотря на то, что официального разрешения на строительство у Tesla пока нет, суд позволил компании начать работы, поскольку вырубка согласована с местными властями.

О планах Tesla построить завод в Германии стало известно в ноябре 2019 года. В первой половине февраля 2020 года насалась подготовка к строительству. Завод обеспечит работой примерно 12 тысяч человек и будет выпускать 50 тысяч электромобилей в год.

Фото: David Tonelson / Shutterstock

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