Команда Маска начала поиск инвесторов для Twitter

Управляющим делами американского бизнесмена Илона Маска Маска Джаред Бёрчалл в последнее время занимается поиском новых инвесторов для Twitter, пишет издание Semafor со ссылкой на источники.

В конце октября Маск купил социальную сеть, после этого Twitter Inc. перестала быть публичной компанией. Тогда же Маск выражал обеспокоенность по поводу возможного банкротства компании. При этом, возглавив соцсеть, предприниматель стал проводить реформы, которые спровоцировали отток рекламодателей.

По информации Semafor, сейчас команда Маска ищет инвесторов, которые купят акции компании по цене $54,20 за штуку. По такой же стоимости их покупал сам предприниматель.

Собеседники издания утверждают, что несколько потенциальных инвесторов уже продемонстрировали заинтересованность в предложении Маска. Часть из них являются владельцами акций автопроизводителя Tesla.

На текущей неделе Илон Маск продал акций Tesla на на сумму $3,6 млрд.

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