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Илон Маск за два дня потерял $50 млрд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше $50 млрд из-за падения цены акций компании Tesla. Это самое большое двухдневное падение в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

Илон Маск за два дня потерял $50 млрд

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% своей доли в компании. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Это повлияло на оценку состояния самого Маска. По данным агентства Bloomberg, за два дня предприниматель обеднел на более чем $50 млрд. На сайте агентства во вторник не указывался размер состояния Маска, но подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в $323 млрд, Безоса — в $201 млрд.

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Фото на обложке: Zigres / Shutterstock

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