«По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает и падает»: Time назвал Илона Маска «человеком года»

Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time. Главу Tesla, основателя SpaceX и мультимиллиардера, заработавшего состояние свыше $300 млрд первым в мире, назвали человеком, который «укрощает солнце» и «одним щелчком пальцев» заставляет фондовый рынок «взлетать и падать».

О присвоении Илону Маску звания «человек года» сообщается на сайте журнала Time.

В статье, посвященной Илону Маску, Time называет его человеком, «который запускает спутники и укрощает солнце». Также журнал отметил, что Маск управляет автомобилем, который создал сам и которому не нужно топливо. Кроме того, Time отметил способность Илона Маска заставлять фондовый рынок «взлетать или падать по одному щелчку пальцев».

В 2021 году Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достигло $300 млрд. По актуальным данным рейтинга богатейших людей планеты Forbes, оно оценивается в $265,4 млрд.

Капитал Маска резко увеличился в текущем году в основном за счет роста акций производителя электромобилей Tesla, основным акционером и главой которого является Маск. Кроме того, на прирост состояния Маска повлияло повышение оценки SpaceX, которая в этом году достигла $100 млрд.

В 2020 году «человеком года» по версии журнала Time стали действующий президент США Джозеф Байден, который победил на выборах, и вице-президент США Камала Харрис.

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