Илон Маск подал в суд на OpenAI, Сэма Альтмана и Грега Брокмана

Илон Маск подал в суд на OpenAI, ее сооснователей Сэма Альтмана и Грега Брокмана. Бизнесмен обвиняет их в коммерциализации изначально некоммерческого проекта. Отдельно Маск упомянул Microsoft, «дочерней компанией» которой стала OpenAI, однако в качестве ответчика по иску Microsoft не заявлена.

Илон Маск подал иск в суд Сан-Франциско на OpenAI – компанию-разработчика чат-бота ChatGPT. Ответчиками по делу также являются ее сооснователи Сэм Альтман и Грег Брокман, следует из материалов дела.

Маск пояснил, что OpenAI стала «дочерней компанией» Microsoft с закрытым исходным кодом. Все работа OpenAI направлена на генерацию прибыли Microsoft, а не на «благо человечества», отметил бизнесмен.

OpenAI перестала следовать целям, поставленным при основании компании, и нарушила контракт, добавил Маск. Также он потребовал от OpenAI вернуться к открытому исходному коду.

Илон Маск вышел из состава совета директоров OpenAI в 2018 году из-за внутрикорпоративных разногласий. В 2019 году OpenAI привлекла $1 млрд от Microsoft и стала коммерческой организацией. Позже Microsoft неоднократно инвестировала в OpenAI.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock