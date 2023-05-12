Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter через шесть недель

Владелец Twitter Илон Маск сообщил об уходе с поста гендиректора Twitter примерно через шесть недель. Новой главой сервиса микроблогов станет неназванная предпринимателем женщина. Сам миллиардер займет посты исполнительного председателя и технического директора.
Источники WSJ сообщили, что его сменит глава рекламного департамента NBCUniversal Линда Яккарино: фигура с «крепкой хваткой» из «высших эшелонов» рынка. Сотрудники полагают, что есть еще кандидат — действующая работница Twitter, занимающаяся безопасностью — Элла Ирвин.
Владельцем компании Илон Маск стал в 2022 году, купив ее за $44 млрд. Возглавив Twitter, Маск провел многочисленные реформы: от увольнения существенной части коллектива до разработки концепции Twitter 2.0 и идей создания финансовых инструментов внутри соцсети. В интервью BBC бизнесмен сравнил управление соцсетью с катанием на американских горках.
Twitter-аккаунт владельца соцсети Илона Маска стал самым читаемым в мире. Ранее больше всего подписчиков было у экс-президента США Барака Обамы. На момент публикации на Маска подписан 133,081,381 пользователь.
Фото на обложке: Unsplash
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