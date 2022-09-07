Business Insider: Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина к 9 мая

Business Insider выяснило, что владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил покупку соцсети Twitter в мае из-за предстоящей на тот момент речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы 9 мая.
По информации издания, в личной переписке с банкиром из Morgan Stanley, который вел сделку, накануне 9 мая Маск написал, что хотел бы услышать речь Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», так как в этом случае «покупать Twitter не имеет смысла».
Юрист Twitter считает, что подобные высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети связан с переживаниями за личное состояние, а не с несоблюдением Twitter своих обязательств.
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- Ранее Маск назвал новую причину для того, чтобы прекратить сделку по покупке Twitter за $44 млрд — заявление бывшего главы службы безопасности компании Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе социальной сети с личными данными, а также про использование устаревшего программного обеспечения. В Twitter эти заявления считают ложными.
- Купить соцсеть Маск договорился еще в апреле, но 8 июля предприниматль официально отказался от этих планов и сообщил об этом компании. Озвученная причина — завышенное число реальных пользователей Twitter из-за значительного количества учетных записей-роботов.
- Сам Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Маск же считает, что фейковых аккаунтов насчитывается порядка 20–25%.
- Позднее руководство соцсети подало в отношении миллиардера иск, который бы обязал его закрыть сделку. Компания уверена, что Маск отказывается от покупки из-за снижения стоимости акций Twitter (сейчас около $38 за штуку, Маск изначально собирался купить их за $54,2). В конце июля миллиардер подал встречный иск на 164 страницы, его подробности не раскрывались.
- Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска от покупки Twitter назначено на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней.
Фото на обложке: Tada Images /
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