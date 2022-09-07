Business Insider: Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина к 9 мая

Business Insider выяснило , что владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил покупку соцсети Twitter в мае из-за предстоящей на тот момент речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы 9 мая.

По информации издания, в личной переписке с банкиром из Morgan Stanley, который вел сделку, накануне 9 мая Маск написал, что хотел бы услышать речь Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», так как в этом случае «покупать Twitter не имеет смысла».

Юрист Twitter считает, что подобные высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети связан с переживаниями за личное состояние, а не с несоблюдением Twitter своих обязательств.

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Ранее Маск назвал новую причину для того, чтобы прекратить сделку по покупке Twitter за $44 млрд — заявление бывшего главы службы безопасности компании Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе социальной сети с личными данными, а также про использование устаревшего программного обеспечения. В Twitter эти заявления считают ложными.

Купить соцсеть Маск договорился еще в апреле, но 8 июля предприниматль официально отказался от этих планов и сообщил об этом компании. Озвученная причина — завышенное число реальных пользователей Twitter из-за значительного количества учетных записей-роботов.

Сам Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Маск же считает, что фейковых аккаунтов насчитывается порядка 20–25%.

Позднее руководство соцсети подало в отношении миллиардера иск, который бы обязал его закрыть сделку. Компания уверена, что Маск отказывается от покупки из-за снижения стоимости акций Twitter (сейчас около $38 за штуку, Маск изначально собирался купить их за $54,2). В конце июля миллиардер подал встречный иск на 164 страницы, его подробности не раскрывались.

Первое судебное заседание по делу об отказе Илона Маска от покупки Twitter назначено на 17 октября. Разбирательство пройдет в ускоренном порядке и займет всего пять дней.

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