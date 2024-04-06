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«Reuters снова врет»: Илон Маск опроверг отказ Tesla от разработки бюджетного электромобиля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск словами «Reuters снова врет» опроверг отказ Tesla от разработки бюджетного электромобиля стоимостью до $25 тыс. Накануне агентство выпустило статью о сворачивании проекта и приостановки работы по нему на неопределенный срок.

«Reuters снова врет»: Илон Маск опроверг отказ Tesla от разработки бюджетного электромобиля

Глава Tesla Илон Маск выступил с опровержением данных Reuters о том, что компания свернула проект разработки бюджетного электромобиля. Пост об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Reuters снова врет», – написал Илон Маск, не уточнив подробностей.

5 апреля Reuters выпустил статью со ссылкой на источники о бессрочной приостановке работы Tesla над проектом электромобиля стоимостью до $25 тыс. Инвесторы рассчитывали, что при выпуске бюджетного электрокара Tesla сможет выйти на массовый рынок.

Публикация спровоцировала обвал акций Tesla, которые в одночасье подешевели более чем на 5%. Теперь в комментариях под постом Маска пользователи X призывают Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) провести расследование в отношении Reuters на предмет манипулирования фондовым рынком.

Фото на обложке: photosince / Shutterstock

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