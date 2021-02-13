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Илон Маск намерен научить новый Tesla Roadster парить над землей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Глава Tesla Илон Маск заявил, что хотел бы научить Tesla Roadster нового поколения парить над землей. Для автомобиля Маск намерен предложить дополнительный пакет опций, названный в честь собственной аэрокосмической компании, — Space X. Об этом предприниматель рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Илон Маск намерен научить новый Tesla Roadster парить над землей

Изначально планировалось, что комплектация Space X будет включать компактные ракетные двигатели, работающие на сжиженном газе и установленные по периметру электромобиля. Однако Маск задумывается над тем, чтобы поставить такие же внизу авто.

По его задумке, это должно позволить машине взлететь на высоту от 1 до 2 метров и некоторое время двигаться вперед.

«Мы собираемся применить некоторые ракетные технологии ... Главная задача заключается в том, чтобы никого не убить», — отметил глава Tesla.

Он добавил, что в случае падения машины, «сломается только подвеска, человек не пострадает».

Также в Tesla Roadster с пакетом Space X войдут сверхпрочные баллоны высокого давления. Они будут расположены за передними сиденьями для подачи топлива в дополнительные силовые агрегаты.

Если предпринимателю удастся воплотить эту идею в жизнь, она станет большой проблемой для регуляторов, отметил The Verge.

Ожидается, что второе поколение Roadster появится в продаже уже в следующем году. Электрокар будет оснащен тремя моторами, общая мощность которых составит более 1 тысячи лошадиных сил. По заявлению компании, автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 2 секунды. Его максимальная скорость превысит 400 километров в час.

Фото: Mike Mareen / Shutterstock

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