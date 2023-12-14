Илон Маск откроет университет и школу в Техасе

Илон Маск планирует открыть университет и школу в Техасе. На эти цели миллиардер уже пожертвовал $100 млн в свой благотворительный фонд The Foundation. На первом этапе обучение будет бесплатным – как в школе, так и в университете.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск планирует открыть в Техасе школу и университет. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на налоговые декларации принадлежащего Маску благотворительного фонда The Foundation, в который миллиардер сделал пожертвование на сумму $100 млн на открытие заведений.
Сначала фонд откроет школу для начальных, средних и старших классов. Обучение в ней на первом этапе будет бесплатным, затем для учащихся введут стипендии. Образовательный процесс пройдет по системе STEM с упором на точные и естественные науки.
После школы The Foundation откроет университет. Обучение в нем сначала также будет бесплатным, теоретические программы в заведении будут совмещены с решением практических задач – моделированием, конструкторской деятельностью и другими.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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