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Маск «открыт для идеи» купить Silicon Valley Bank

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Богатейший миллиардер мира Илон Маск заявил, что готов к покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Глава Tesla и SpaceX не против сделать финансовую организацию цифровым банком.

Маск «открыт для идеи» купить Silicon Valley Bank

Гендиректор производителя игровых компьютеров Razer Мин-Лян Тан написал в Twitter, что соцсеть могла бы выкупить SVB и сделать его цифровым банком.

«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск на публикацию Тана.

Нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слова гендиректора Twitter. Владелец аккаунта под ником sanssoli, в описании которого указано «инвестор Tesla», ответил следующее:

«И продал акции Tesla еще на $20 млрд. Нет, спасибо!».

В пятницу стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, 16-го по капитализации банка США ($200 млрд), который финансировал стартапы Кремниевой долины. На данный момент организация закрыта и передана под управление Комиссии по страхованию вкладов.

Фото: rafapress / Shutterstock

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