Маск «открыт для идеи» купить Silicon Valley Bank

Богатейший миллиардер мира Илон Маск заявил, что готов к покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Глава Tesla и SpaceX не против сделать финансовую организацию цифровым банком.
Гендиректор производителя игровых компьютеров Razer Мин-Лян Тан написал в Twitter, что соцсеть могла бы выкупить SVB и сделать его цифровым банком.
«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск на публикацию Тана.
Нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слова гендиректора Twitter. Владелец аккаунта под ником sanssoli, в описании которого указано «инвестор Tesla», ответил следующее:
«И продал акции Tesla еще на $20 млрд. Нет, спасибо!».
В пятницу стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, 16-го по капитализации банка США ($200 млрд), который финансировал стартапы Кремниевой долины. На данный момент организация закрыта и передана под управление Комиссии по страхованию вкладов.
Фото: rafapress / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В США могут создать фонд для защиты депозитов после краха Silicon Valley
- 2 Банкротство SVB и желание Маска купить проблемный банк: главное для бизнеса 12 марта
- 3 Крах Silicon Valley Bank: предпосылки, мнения, реакция рынка
- 4 «Это событие уровня вымирания для стартапов»: в США обанкротился Silicon Valley Bank
- 5 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
ВОЗМОЖНОСТИ
12 марта 2023
14 марта 2023
16 марта 2023