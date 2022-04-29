Илон Маск продал акции Tesla на $4 млрд после того, как договорился о покупке Twitter

Американский миллиардер Илон Маск продал акции компании Tesla примерно на $4 млрд в следующие пару дней после того, как договорился купить Twitter.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В них говорится, что Маск продал около 4,4 млн акций 26 и 27 апреля, при этом основные продажи пришлись на 26 апреля.

В тот день, на фоне информации о приобретении Маском Twitter, акции Tesla потеряли в цене 12,18% на бирже Nasdaq, это снизило капитализацию компании примерно на $126 млрд.

После того, как сведения о продаже акций были раскрыты, Маск написал в Twitter, что «после сегодняшнего дня не планирует больше продать акции Tesla».

Маск предложил выкупить Twitter в середине апреля, заплатив $54,2 за одну акцию. В итоге предприниматель договорился о покупке соцсети за $44 млрд. Тогда же был обнародован план сделки, согласно которому Morgan Stanley одобрил маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla.

Кроме Morgan Stanley в списке было еще несколько банков, а сам Маск был готов предоставить $21 млрд. Он не уточнял, где найдет эти деньги. Инвесторы Tesla опасались, что он будет вынужден использовать акции Tesla в качестве залога для кредитов на покупку Twitter.

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