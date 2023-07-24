Подорожавшие акции Tesla вывели Илона Маска в топ мирового рейтинга миллиардеров

Илон Маск снова возглавил топ мирового рейтинга миллиардеров – туда его вывели подорожавшие на 3% акции Tesla. Состояние Маска в режиме реального времени оценивается в $241,1 млрд – это на $5,5 млрд больше, чем у ближайшего конкурента в лице главы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Глава Tesla и SpaceX вновь стал самым богатым человеком планеты по версии Forbes Real Time. Состояние миллиардера оценивается в $241,1 млрд, свидетельствуют данные рейтинга.

Состояние Маска за последние сутки выросло на $4,5 млрд благодаря подорожанию акций компании Tesla, которой он руководит и в которой владеет долей в 23% в акциях и опционах. Бумаги компании подорожали на 3,1% на новости о предоставлении кредитов на покупку электромобилей.

С первого места рейтинга Маск сместил главу группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, состояние которого за последние сутки снизилось на 1,16% до $234,6 млрд. Следом за Маском и Арно в рейтинге идет основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос с состоянием в $151,9 млрд.

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