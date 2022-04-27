Forbes подсчитал убытки Илона Маска из-за решения купить Twitter

Илон Маск потерял $29 млрд за день после того, как договорился о покупке Twitter, подсчитал американский Forbes. Причина — обвал акций Tesla. Инвесторы опасаются, что Маск выставит на продажу свои акции, чтобы расплатиться за покупку.

По данным издания, на утро 27 апреля состояние миллиардера составляет $239,2 млрд, он все еще остается самым богатым человеком мира.

Цена акций Tesla 26 апреля обвалилась на 12% после новости о том, что совет директоров Twitter одобрил покупку соцсети Маском за $44 млрд. Капитализация производителя электромобилей сократилась за день на $130 млрд, состояние Маска — на $29 млрд.

Большая часть состояния миллиардера связана с его долей в Tesla, где ему принадлежит 21%. Инвесторы компании не уверены, что Маск окажется способен эффективно управлять сразу тремя компаниями (Tesla, SpaceX и Twitter), и опасаются, что он будет вынужден использовать акции Tesla в качестве залога для кредитов на покупку Twitter.

RB.RU ранее cобрал список того, что может измениться в Twitter с появлением нового владельца.

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