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Илон Маск намерен пересмотреть цену за Twitter из-за спам-аккаунтов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский предприниматель Илон Маск может снизить цену за покупку Twitter из-за спам-аккаунтов. Их количество в соцсети он оценил в 20-25%.

Илон Маск намерен пересмотреть цену за Twitter из-за спам-аккаунтов

Илон Маск не намерен платить практически $44 млрд за соцсеть, если количество ботов превышает официальные 5%. На закрытой конференции в Майами он не исключил снижение цены, пишет Reuters.

Ранее действующий глава Twitter Параг Агравал сообщил, что внутренние оценки доли спам-аккаунтов за последние четыре квартала были гораздо  ниже 5%. Илон Маск приостановил сделку по покупке соцсети в ожидании поддтверждения данных на счет количества фейковых аккаунтов. Предприниматель предложил протестировать случайных пользователей для выявления ботов.

Акции Twitter потеряли более 8% в цене и закрылись на уровне $ 37.39. Это ниже их уровня за день до того, как Маск раскрыл свою долю в Twitter в начале апреля. 

Фото на обложке: Sattalat Phukkum / Shutterstock

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