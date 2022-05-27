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Инвесторы подали в суд на Илона Маска и Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На Илона Маска и Twitter подали в суд. Истцы-акционеры соцсети уверены: предприниматель нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.

Инвесторы подали в суд на Илона Маска и Twitter

Проверка соцсети на количество спам-аккаунтов начата только ради снижения цены как минимум на $11 млрд, говорится в иске инвесторов, передает телеканал CNBC.

 Согласно законодательству штата, компании обязаны исключить из голосования предложениям по сделкам тех членов совета директоров, которые совершили какие-либо неправомерные действия, связанные с этими предложениями или ими самими. 

Суд еще не принял решения о рассмотрении иска. Twitter отказался от комментариев, Маск не ответил на запросы CNBC. 

В апреле один из акционеров уже подавал в суд на Илона Маска за то, что предприниматель не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании. Задержка позволила купить акции по более низкой цене.

В заявлении говорилось, что Илон Маск стал покупать акции компании в январе и к апрелю уже имел более 5%. Хотя предприниматель должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней — до 24 марта. Однако миллиардер продолжил покупку ценных бумах и раскрыл данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter.

По словам истца, скрывая свою растущую долю в Twitter, Маск смог искусственно снизить цену акций и купить их по заниженной цене.

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Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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