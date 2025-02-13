Компания Маска The Boring Company построит в Дубае подземный туннель
Власти ОАЭ анонсировали строительство подземного туннеля Dubai Loop в партнерстве с The Boring Company Илона Маска, сообщает Gulf News. Это станет первым проектом компании за пределами США.
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Туннель соединит самые густонаселенные части Дубая и позволит жителям «беспрепятственно перемещаться из одной точки в другую», заявил министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар Султан Аль Олама, выступая на Всемирном саммите правительств.
«Это будет похоже на кротовую нору: вы просто проскочите из одной части города — бум! — и окажетесь в другом месте. И это здорово», — сказал Маск, выступая на саммите в режиме видеосвязи. Миллиардер подчеркнул, что подземные туннели являются одними из самых безопасных мест во время природных катаклизмов или плохих погодных условий, в частности, песчаных бурь, распространенных в ОАЭ.
Конкретные сроки и маршрут туннеля еще не известны. Как отмечает Gulf News, партнерство Маска с ОАЭ «является значительным шагом на пути Дубая по созданию “умного города”».
Строительство подземного туннеля в Дубае станет первым инфраструктурным проектом Маска за пределами США. По данным сайте The Boring Company, компания ранее построила туннель под конференц-центром в Лас-Вегасе и научно-исследовательском туннель в городе Хоторн (штат Калифорния). Остальные проекты The Boring Company не завершены.
Фото на обложке: Waleed Zein / Anadolu / Getty Images
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