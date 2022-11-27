FT: уход крупных рекламодателей из Twitter спровоцировали действия Маска

Решения Илона Маска в качестве нового главы Twitter стали причиной сокращения крупных брендов расходов на рекламу в соцсети. Компании и рекламные агентства обеспокоены «особым подходом» гендиректора платформы к контролю за контентом и массовыми увольнениями сотрудников.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников из сферы маркетинга. По информации издания, ежегодный объем рекламы в Twitter составляет $5 млрд.

Один из собеседников FT рассказал, что после увольнения половины штата компании некоторые бренды не смогли получить обратную связь о результатах рекламных кампаний. Другие рекламодатели жалуются на технические неполадки, затрудняющие проведение кампаний.

«Это уникально. Разрушение и ущерб: ничего подобного раньше не случалось. Никогда», — сообщил топ-менеджер одного из рекламных холдингов «большой четверки» (Interpublic Group of Companies, Omnicom Group, Publicis Groupe, WPP).

Другой собеседник газеты, руководитель одного из рекламных агентств, отметил, что Маск «отталкивает даже тех рекламодателей, которые желали ему успеха».

Как передает FT, CEO Twitter пришлось совершить серию звонков и встреч в попытке обнадежить агентства и бренды, сократившие расходы на рекламу в соцсети.

Один из источников издания сообщил, что Маск пытался связаться с руководителями некоторых компаний, приостановивших рекламные инвестиции, чтобы «упрекнуть их».

Это побудило часть партнеров, желавших также приостановить расходы на рекламу в Twitter, вместо этого уменьшить траты до минимума, «необходимого, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с миллиардером».

Илон Маск официально возглавил Twitter в конце октября. Став новым гендиректором компании, миллиардер решил сократить расходы соцсети путем увольнения 50% штата сотрудников.

В середине ноября бизнесмен поставил ультиматум работникам — принять новую «хардкорную культуру» компании с увеличением рабочих часов или уйти. Это привело к новой волне увольнений: в числе других Twitter покинула руководительница отдела маркетинга и продаж Робин Уилер, помогавшая Маску договариваться с работодателями.

Фото: Sergei Elagin / Shutterstock