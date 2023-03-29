Маск и Возняк призвали замедлить развитие систем AI мощнее GPT-4

Илон Маск и группа специалистов в области AI призвали приостановить на полгода обучение систем искусственного интеллекта, которые более продвинутые, чем представленная ранее модель GPT-4, пишет Reuters. Помимо Маска соответствующее письмо подписал соучредитель Apple Стив Возняк. Всего к инициативе присоединились более 1 тыс. человек.

Письмо опубликовано некоммерческим институтом Future of Life, в нем представителе отрасли указывается на потенциальные угрозы от развития таких систем. Авторы предостережения видят перспективы политических и экономических потрясений. Чтобы этого избежать, в указанный полугодичный срок предлагается создать и внедрить общие протоколы безопасности.

«Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а их риски — управляемыми», — говорится в письме.

Появление чат-бота ChatGPT от OpenAI, в основании которой принимал участие и Маск, вызвало большой ажиотаж. За менее чем полгода чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде и сдал экзамен на получение лицензии врача в США.

Как писали СМИ, Илон Маск на фоне успеха ChatGPT решил собрать собственную команду для создания аналога популярного чат-бота.

Вместе с тем Reuters со ссылкой на Реестр прозрачности ЕС, институт Future of Life финансируется в основном фондом Илона Маска.

Ранее крупнейший инвестиционный банк США Goldman Sachs представил прогноз влияния генеративного искусственного интеллекта на рынок труда в мире. По данным аналитиков кредитной организации, повсеместное внедрение AI затронет до 25% рабочих мест в развитых экономиках.

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