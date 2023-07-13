Илон Маск создал новую компанию xAI для разработок в области ИИ

Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Ее главная цель — понять истинную природу вселенной, сообщается на сайте компании.

xAI будет сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями, чтобы «достичь прогресса в своей миссии». Ее основатель больше расскажет про работу xAI в трансляции в Twitter 14 июля 2023 года.



Среди сотрудников новой компании — разработчики, которые работали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, в том числе занимались разработкой чат-ботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode.

Илон Маск в 2015 году был одним из основателей OpenAI, но в 2018 году он перестал поддерживать проект после разногласий с руководством из-за скорости и направления технологического прогресса. Он также предположил, что OpenAI не уделяет достаточного внимания безопасной разработке ИИ. В марте 2022 года он был одним из тех, кто подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта.

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