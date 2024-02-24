Илон Маск анонсировал запуск почтового сервиса от X

На фоне распространения слухов в X о закрытии Gmail Илон Маск намекнул, что его соцсеть в скором времени запустится собственный почтовый сервис. Его черновое название — XMail.
Инженер по безопасности X Нейт МакГрэйди в своем аккаунте спросил: «Когда мы будем делать XMail?». На это Маск ответил фразой: «В скором времени».
Издание PCMag, обратившее внимание на заявление Маска, отнеслось скептически к инсайду миллиардера. По мнению журнала, X уже занят разработкой других функций, таких как онлайн-платежи и видеозвонки, а также привлечением рекламодателей.
Кроме того, X «вряд ли доведет дело до конца, тем более, что в интернете уже есть множество почтовых сервисов».
Слухи о закрытии Gmail также не подтвердились. На фоне дезинформации компании даже пришлось сделать заявление в своем X-аккаунте:
«Gmail никуда не денется», — говорится в сообщении.
В августе прошлого года X объявил о запуске бета-тестирования HR-платформы X Hiring. Разместить вакансии в соцсети могут только верифицированные пользователи, оплатившие подписку.
Фото: Unsplash
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