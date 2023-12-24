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Хавьер Милей: Маск заинтересован в разработке литиевых месторождений в Аргентине

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Президент Аргентины Хавьер Милей в эфире Canal 13 рассказал, что в беседе с ним глава Tesla Илон Маск выразил заинтересованность в аргентинских месторождениях лития. Этот металл используется в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Хавьер Милей: Маск заинтересован в разработке литиевых месторождений в Аргентине

«Илон Маск, правительство Соединенных Штатов и американские компании заинтересованы в аргентинском литии», — цитирует Милея La Nacion.

Президент страны уточнил, что иностранным предприятиям необходима правовая база, которая бы гарантировала соблюдение прав собственности, «чтобы они могли зарабатывать деньги».

Аргентина вместе с Австралией, Чили и Китаем входит в четвертку крупнейших мировых производителей лития. Латиноамериканская страна вместе с Чили и Боливией образует так называемый литиевый треугольник — район, в котором находится более половины мировых запасов лития.

Литий — основной компонент для литий-ионных аккумуляторов электромобилей. Весной прошлого года Илон Маск допустил, что Tesla может начать добычу и переработку металла в промышленных масштабах для собственного производства.

«Недостатка в самом элементе нет, литий есть практически в любой точке Земли, но темпы добычи и переработки низкие», — сказал миллиардер.

Фото: Facundo Florit / Shutterstock

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