В российских школах установили контейнеры для раздельного сбора мусора с элементом соревнования

В Москве и Петербурге появились электронные контейнеры для раздельного сбора мусора с программой лояльности. Желающие сдают мусор, он взвешивается, и участнику программы начисляются баллы. Таким образом процесс становится похожим на соревнование.

Контейнеры Ubox установили в нескольких московских и петербургских школах, сообщили RB в компании Ubirator. Они реализовали проект в рамках федеральной инициативы «ЭкоОтвет».

Контейнеры адаптируются под любой тип мусора вне зависимости от его формы и наличия штрих-кода. Устройство взвешивает мусор и начисляет баллы по программе лояльности – количество баллов зависит от веса сданного сырья. Каждый может видеть статистику других пользователей и соревноваться в прогрессе.

В Ubirator отметили, что их контейнеры могут быть установлены не только в школах, но также в государственных учреждениях, офисах, магазинах, кинотеатрах, на выставках. С помощью таких контейнеров компании смогут реализовать свои цели по устойчивому развитию, пояснили в Ubirator.

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Фото: Ubirator