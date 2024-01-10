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Суд приостановил работу московского клуба «Мутабор», где проходила вечеринка Ивлеевой

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Лефортовский суд Москвы решил приостановить деятельность московского клуба Mutabor из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Ранее заведение привлекло внимание в рамках скандала вокруг так называемой почти голой вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая проходила в этом клубе.

Суд приостановил работу московского клуба «Мутабор», где проходила вечеринка Ивлеевой

«Суд постановил признать ООО «АРТ ЦЕНТР» виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности клуба «МУТАБОР» на срок 90 суток», — говорится в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Заседание прошло в закрытом режиме. Протокол на владельца ООО «Арт Центр» был составлен Роспотребнадзором.

Ранее в конце декабря в клубе состоялась двухдневная «почти голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие представители российского шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Анна Асти и другие.

Видеоролики с мероприятия показались некоторым telegram-каналам чрезмерно откровенными, а формат вечеринки — недопустимым во время проведения специальной военной операции. Некоторые российские блогеры сильно возмутились вечеринкой и потребовали наказать участников.

После волны негодования в СМИ гости мероприятия опубликовали видео с извинениями.

ФНС также начала выездную проверку в отношении Ивлеевой, а продюсер Александр Иншаков подал иск к блогеру о компенсации морального ущерба на 1 млрд рублей. 

Владелец «Мутабора» Михаил Данилов, в свою очередь, решил подарить московскому храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей Николая Чудотворца. Также, как писал telegram-канал Mash, клуб намерен отсудить у Ивлеевой как у организатора вечеринки 70 млн рублей за испорченную репутацию. 

Фото на обложке: Stock Studio 4477 / Shutterstock

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