Юрист рассказал, как бизнесу легально воспроизводить музыку

В феврале 2024 года рязанский Old Bobby Bar оштрафовали за незаконное воспроизведение нескольких зарубежных песен на 120 тыс. рублей. Старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин рассказал RB.RU, как законно использовать музыкальные треки в кафе, ресторанах, салонах красоты, ТЦ, гостиницах, чтобы не пришлось платить штраф за нарушение авторских прав.

Почему бизнесу нельзя просто включить музыку

Дело в том, что треки – это результат чьей-то интеллектуальной деятельности. Условия возникновения и применения прав на такие результаты достаточно подробно регулируются законом, прежде всего Гражданским кодексом РФ. Без разрешения правообладателя нельзя использовать музыкальное произведение, отметил Виталий Шакин.

Как правообладатель узнает о незаконном использовании произведений

Установить факт нарушения достаточно не сложно. Это могут сделать сотрудники полиции, которые при выявлении нарушения, оформят протокол и далее уже суд будет рассматривать дело об административном правонарушении.

Представители ВОИС и РАО могут прийти к бизнесу с проверкой. Например, они могут сделать видеозапись или это можно сделать с помощью нотариуса, который составит протокол осмотра помещения, в котором укажет на исполнение музыкального произведения.

Штрафы за нарушение авторских прав

Во-первых, это может быть гражданско-правовая ответственность, когда правообладатель вправе взыскать убытки или компенсацию за нарушение его прав (ст. 1301 ГК РФ) — в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Во-вторых, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 7.12 КоАП РФ — за нарушение авторских прав. В этой статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм и т. д., на юрлиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей также с изъятием фонограмм и др.

Варианты законно использовать музыку в заведениях

Чтобы не нарушать закон, нужно обладать правом на пользование произведения. Оно может быть предоставлено только правообладателем. Владельцу помещения придется искать собственника музыкального произведения, чтобы заключить с ним договор.

«Это достаточно сложная процедура. Получается, что для получения права использования каждого музыкального произведения необходимо всякий раз заключать договор, искать автора/правообладателя», — отмечает Шакин.

Поэтому для облегчения возможности пользования музыкальными произведениями закон предусмотрел возможность создания обществ, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. С 2008 года в РФ действует система государственной аккредитации таких обществ. Правообладатель вправе поручить управление его правами такому обществу:

«Российское Авторское Общество» (РАО),

Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС),

Российский Союза Правообладателей (РСП).

РАО и ВОИС защищают права правообладателей музыкальных произведений, поэтому рекомендуется подписать договор с обеими организациями.

Эти общества собирают вознаграждения за использование предпринимателями, которые не являются правообладателями, материальных носителей, музыкальных произведений и т.п. Размер взноса зависит от количества посадочных мест в заведении или его площади.

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