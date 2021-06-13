МВД поддержало создание единой с Центробанком базы по киберпреступлениям

МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, в которую войдут данные Центробанка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Создание единой базы актуально на фоне роста киберпреступности. В МВД отметили, что до создания такой базы детальные комментарии считают преждевременными.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в России создадут единую базу по киберпреступлениям. По информации издания, в базу планируется включить данные Центробанка и МВД.
В Минфине сообщили, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений предоставит возможность более эффективно оценивать методы борьбы со злоумышленниками.
К инициативе положительно отнеслись в российских банках, в том числе в «Сбере», банке «Открытие», Росбанке, Ак Барс банке и других.
По словам начальника Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Андрея Некрасова, за последние годы число киберпреступлений возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Раскрываемость подобных преступлений остается низкой и фиксируется на уровне не более 25%.
По данным МВД, за четыре месяца 2021 года число IT-преступлений в России выросло на 31,5%. Почти две трети из них совершаются с использованием интернета, более трети — с помощью средств мобильной связи.
Фото: E. O. / Shutterstock
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