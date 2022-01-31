МВД выразило недовольство работой отечественных процессоров

Руководство МВД выразило недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус», поскольку проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию министерства.

Руководство МВД пожаловалось в правительство на сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники, сообщил «Коммерсантъ». Они снизили темпы цифровизации министерства в 2021 году.

Соответствующее письмо в кабмин направил замминистра внутренних дел Виталий Шулика. В нем утверждается, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В связи с этим Шулика предложил в 2022 году провести тестирование производительности «Эльбрусов» при работе с отечественным программным обеспечением (ПО).

МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») ведет работу по улучшению показателей систем, сообщил представитель компании. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление», — рассказал он.

По словам гендиректора поставщика серверов на процессорах «Эльбрус» «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, проблемы с совместимостью процессоров с ПО можно решить, но на это потребуется время и деньги. Он также отметил, что на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в котором многие недоработки уже исправлены.

В конце 2021 года недовольство отечественной вычислительной техникой выразили крупнейшие российские компании. Они сообщали, что серверы на российских процессорах дорогие, обладают недостаточной производительностью и низкой энергоэффективностью.

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Фото: Pexels