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МВД выразило недовольство работой отечественных процессоров

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Руководство МВД выразило недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус», поскольку проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию министерства.

МВД выразило недовольство работой отечественных процессоров

Руководство МВД пожаловалось в правительство на сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники, сообщил «Коммерсантъ». Они снизили темпы цифровизации министерства в 2021 году.

Соответствующее письмо в кабмин направил замминистра внутренних дел Виталий Шулика. В нем утверждается, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В связи с этим Шулика предложил в 2022 году провести тестирование производительности «Эльбрусов» при работе с отечественным программным обеспечением (ПО).

МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») ведет работу по улучшению показателей систем, сообщил представитель компании. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление», — рассказал он.

По словам гендиректора поставщика серверов на процессорах «Эльбрус» «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, проблемы с совместимостью процессоров с ПО можно решить, но на это потребуется время и деньги. Он также отметил, что на смену «Эльбрусу 8С» приходит «Эльбрус 8СВ», в котором многие недоработки уже исправлены.

В конце 2021 года недовольство отечественной вычислительной техникой выразили крупнейшие российские компании. Они сообщали, что серверы на российских процессорах дорогие, обладают недостаточной производительностью и низкой энергоэффективностью.

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Фото: Pexels

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