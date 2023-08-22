МВД предложило усложнить выход из российского гражданства. Если в процедуре отказа от него были допущены нарушения, гражданство сохранится – со всеми соответствующими обязательствами.
Министерство внутренних дел РФ предложило внести изменения в порядок прекращения российского гражданства. Ведомство разработало соответствующий проект документов, обратили внимание «Ведомости».
В случае допущения нарушений при процедуре отказа от гражданства, человек продолжит оставаться гражданином РФ со всеми соответствующими обязательствами.
За проверкой наличия или отсутствия гражданства будет следить миграционное подразделение МВД. Если человек находится за границей, этим займутся консульства, дипломатические представительства или консульский отдел МИД.
С апреля 2022 года лишить российского гражданства могут за преступления по статьям о дискредитации ВС РФ и распространении ложной информации о вооруженных силах.
Фото на обложке: alexkich /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Узбекистан — новый региональный центр IT-аутсорсинга
- 2 Рынок фриланса в России: что нужно знать бизнесу
- 3 The WSJ: банки ОАЭ переманивают финансовых сотрудников из России для обслуживания богатых россиян
- 4 Где искать работу за границей: 20+ популярных сайтов
- 5 Зачисление в зарубежный университет в 2023-2024: возможности и советы
ВОЗМОЖНОСТИ
24 августа 2023
25 августа 2023
27 августа 2023