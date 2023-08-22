МВД предложило усложнить выход из российского гражданства. Если в процедуре отказа от него были допущены нарушения, гражданство сохранится – со всеми соответствующими обязательствами.

Министерство внутренних дел РФ предложило внести изменения в порядок прекращения российского гражданства. Ведомство разработало соответствующий проект документов, обратили внимание «Ведомости».

В случае допущения нарушений при процедуре отказа от гражданства, человек продолжит оставаться гражданином РФ со всеми соответствующими обязательствами.

За проверкой наличия или отсутствия гражданства будет следить миграционное подразделение МВД. Если человек находится за границей, этим займутся консульства, дипломатические представительства или консульский отдел МИД.

С апреля 2022 года лишить российского гражданства могут за преступления по статьям о дискредитации ВС РФ и распространении ложной информации о вооруженных силах.

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