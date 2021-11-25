МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду среди детей

Баранец направила свое обращение в МВД 10 ноября 2021 года, сообщили «Ведомости». Обращение сейчас рассматривает московское управление МВД. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок.

В своем обращении Баранец обратила внимание на то, что на платформе демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ. «Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров», – заявила она, обратив внимание, что среди этих проектов демонстрируются сериалы с маркировкой «16+».