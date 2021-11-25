МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду среди детей

МВД рассмотрит обращение уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, в котором она пожаловалась на демонстрацию на Netflix сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+». Она просит привлечь к ответственности как саму стриминговую платформу, так и ее должностных лиц.
Баранец направила свое обращение в МВД 10 ноября 2021 года, сообщили «Ведомости». Обращение сейчас рассматривает московское управление МВД. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок.
В своем обращении Баранец обратила внимание на то, что на платформе демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ. «Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров», – заявила она, обратив внимание, что среди этих проектов демонстрируются сериалы с маркировкой «16+».
«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – отмечает Баранец.
Она попросила привлечь к ответственности по этой статье как саму стриминговую платформу, так и ее должностных лиц.
Согласно ч. 2 ст. 6.21 КоАПа предусмотрена ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, осуществленную с использованием интернет-платформ. Должностные лица по этой статье могут быть оштрафованы на сумму до 200 тыс. рублей, а компании – на сумму до 1 млн рублей. Кроме того, им также грозит приостановление деятельности на срок до трех месяцев.
Ранее в ноябре по этой же статье Басманный районный суд в Москве оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ». Также в мировом суде по Таганскому району на 100 тыс. рублей был оштрафован руководитель телеканала Андрей Разыграев. Поводом стала трансляция премии телеканала, на которой певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились в образе влюбленной пары в окружении полуобнаженных мужчин.
По мнению юристов, даже если МВД найдет на Netflix сериалы и фильмы с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних, вряд ли сервис будет заблокирован в России— такая санкция обычно применяется при повторных нарушениях.
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Фото на обложке: wutzkohphoto /
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