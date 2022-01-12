МВД выявило новую схему мошенничества с использованием голосовых роботов

Мошенники изобрели новую схему обмана, в которой они применяют голосовых роботов, сообщила пресс-служба МВД по Москве. С помощью голосовых помощников они обзванивают клиентов банков и выманивают информацию, необходимую для проведения операций в онлайн-банке.
При использовании такой схемы жертве звонит банковсковский робот, который сообщает о якобы подозрительных операциях в личном кабинете клиента. Среди таких операций называются перевод денег, оформление кредита, смена номера телефона и др.
Затем в тональном режиме бот просит подтвердить операции. В случае отказа происходит переключение на псевдосотрудника службы безопасности банка, который пытается обманом получить все данные клиента.
Выявить новую схему позволил инцидент с россиянкой, которой с неизвестного номера позвонил голосовой помощник банка. Он сообщил ей о смене данных в приложении банка, а после переключил на «оператора». Подставной сотрудник банка убедил жертву, что на ее имя кто-то взял кредит.
По его словам, для погашения кредита необходимо его переоформить на наличные средства и пополнить указанные счета. Девушка выполнила указания мошенника, но затем поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Общая сумма денег, взятая жертвой в кредит, составила более 2,1 млн рублей.
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Фото на обложке: r.classen /
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