МВД предупредило о сроках до 10 лет колонии за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду

«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет!», — заявили в министерстве.

В начале марта МВД рекомендовало обновить Telegram, поскольку в последней версии мессенджера стали отображаться страна и дата регистрации пользователя. В министерстве отмечали, что эти данные могут помочь в борьбе с мошенниками.

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