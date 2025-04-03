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МВД предупредило о сроках до 10 лет колонии за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Сдача WhatsApp-аккаунта в аренду может грозить его владельцу уголовным делом и наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщили в Управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
МВД предупредило о сроках до 10 лет колонии за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду
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«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет!», — заявили в министерстве.

  • В начале марта МВД рекомендовало обновить Telegram, поскольку в последней версии мессенджера стали отображаться страна и дата регистрации пользователя. В министерстве отмечали, что эти данные могут помочь в борьбе с мошенниками.

Фото на обложке: KYNA STUDIO / Shutterstock / FOTODOM

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