МВД России предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием золотых слитков и монет
О новой мошеннической схеме узнали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Как сообщают правоохранители, в ход идут убеждения о необходимости инвестировать в золото, чтобы не потерять средства из-за инфляции и неблагонадежности банковского счета.
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Злоумышленники звонят потенциальной жертве с новостью о том, что ее счет в банке под угрозой, возможен несанкционированный вывод средств теми, кто якобы получил доступ к учетной записи и паролям. Затем человека убеждают, что безопасно будет оперативно приобрести золотые слитки или монеты.
«Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет"», — подробно рассказывают о схеме в телеграм-канале УБК.
Схема выгодна злоумышленникам тем, что жертва может легко объяснить представителю банка, почему внезапно опустошает счет. Покупка золота всегда ассоциировалась с попыткой защитить свои средства от инфляции, этот подход считается надежной инвестицией в периоды экономической турбулентностью.
Мошенники и сами используются именно аргументы про инфляцию и сохранность средств, убеждая граждан закупаться золотыми инвестиционными монетами или слитками. «Часто используются аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к драгоценным металлам», — подчеркнули в ведомстве.
Представители МВД призывают к бдительности и уверяют, что ни полиция, ни банки никогда не будут «требовать покупки золота». Любая настойчивость должна насторожить.
Более того: «все это не имеет никакого отношения к защите средств. Никаких "безопасных счетов" не существует», — говорят в УБК.
Фото на обложке: Unsplash
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