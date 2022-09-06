Мошенники стали предлагать россиянам от лица главы МВФ вернуть «похищенные деньги»

Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги. Текст письма состоит из бессмысленного и нелогичного набора слов.

Мошенники подготовили письмо для разной категории россиян: например, в нем говорится, что платеж находится в списке из 150 получателей в категории: невыплаченный лотерейный фонд, неполная передача наследства, контрактные средства, рассказала глава платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться.

В «Мошеловке» порекомендовали не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Ведь так можно потерять свои данные, пароли и платежные реквизиты.

Подобные письма должны вызывать сомнение сразу, так как такие ведомства, как МВФ, не выходят с предложениями о компенсации к гражданам и организациям.

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