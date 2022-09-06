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Мошенники стали предлагать россиянам от лица главы МВФ вернуть «похищенные деньги»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги. Текст письма состоит из бессмысленного и нелогичного набора слов.

Мошенники стали предлагать россиянам от лица главы МВФ вернуть «похищенные деньги»

 Мошенники подготовили письмо для разной категории россиян: например, в нем говорится, что платеж находится в списке из 150 получателей в категории: невыплаченный лотерейный фонд, неполная передача наследства, контрактные средства, рассказала глава платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. 

В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться.

В «Мошеловке» порекомендовали не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Ведь так можно потерять свои данные, пароли и платежные реквизиты.

Подобные письма должны вызывать сомнение сразу, так как такие ведомства, как МВФ, не выходят с предложениями о компенсации к гражданам и организациям.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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