Мошенники стали предлагать россиянам от лица главы МВФ вернуть «похищенные деньги»

Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги. Текст письма состоит из бессмысленного и нелогичного набора слов.
Мошенники подготовили письмо для разной категории россиян: например, в нем говорится, что платеж находится в списке из 150 получателей в категории: невыплаченный лотерейный фонд, неполная передача наследства, контрактные средства, рассказала глава платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться.
В «Мошеловке» порекомендовали не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Ведь так можно потерять свои данные, пароли и платежные реквизиты.
Подобные письма должны вызывать сомнение сразу, так как такие ведомства, как МВФ, не выходят с предложениями о компенсации к гражданам и организациям.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подписали госконтракт, а потом пришла повестка: что вы делаете не так? Основные ошибки при работе с госзаказчиком
- 2 Базы данных компаний все чаще воруют. Вот конкретные действия, которые помогут этого избежать
- 3 Что делать, если заказчик отсеивает поставщиков
- 4 Недобросовестный заказчик хочет присвоить код? Вот несколько правил, чтобы этого не допустить
- 5 Защита от кибератак: как действовать компаниям?
ВОЗМОЖНОСТИ
06 сентября 2022
10 сентября 2022
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022