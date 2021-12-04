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«Мы не уверены в будущем»: глава МВФ предупредила о влиянии омикрон-штамма на экономику

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что омикрон-штамм коронавируса помешает восстановлению мировой экономики. За последнюю неделю его обнаружили более чем в 40 странах, и власти некоторых из них уже вернули строгие пандемийные ограничения.

«Мы не уверены в будущем»: глава МВФ предупредила о влиянии омикрон-штамма на экономику

Кристалина Георгиева, глава МВФ, высказала свои опасения по поводу перспектив мировой экономики на онлайн-форуме Reuters Next

«Новый штамм может распространяться очень быстро, так что мы уже не так уверены [насчет будущего]. Вероятно, мы изменим в худшую сторону наши октябрьские прогнозы роста мировой экономики», — призналась Кристалина Георгиева.

В октябре эксперты МВФ прогнозировали рост мировой экономики на 5,9% в этом году и на 4,9% в следующем.

Судя по всему, теперь эти числа изменятся. Одним из главных препятствий для экономики Георгиева назвала инфляцию в США, на регулирование которой она призвала власти страны бросить основные силы.

Новый штамм коронавируса, названный греческой буквой «омикрон», за последнюю неделю обнаружили уже более чем в 40 странах мира. В некоторых из них уже возвращают строгие карантинные меры, чтобы сдержать пандемию.

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Фото: ID1974/Shutterstock

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