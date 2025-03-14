В «М.Видео» появились новые акционеры на фоне сообщений о возможной продажи сети

В «М.Видео-Эльдорадо» объявили о докапитализации компании на 30 млрд рублей в 2025 году. Новые акционеры, имена которых не раскрываются, уже внесли в капитал 11,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе. В конце января источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» заявили, что владельцы сети ведут переговоры о ее продаже.

Новая стратегия. Гендиректор группы Феликс Либ рассказал, что менеджеры разработали новую стратегию на ближайшие три года и согласовали ее с акционерами. Согласно ей, ритейлер будет открывать новые магазины эффективного компактного формата, а убыточные точки — закрывать.

Также «М.Видео-Эльдорадо» планирует нарастить онлайн-продажи до 70%, выйти в новые города и на рынки ряда стран СНГ. Кроме того, сеть собирается создать производство собственных брендов техники, в том числе с партнерами из Китая и Белоруссии. Помимо этого, компания расширит ассортимент товаров и услуг, в частности, она собирается развивать сервисное направление «М.Мастер» и начать предлагать клиентам больше финансовых продуктов.

Либ отметил, что «в компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте». В разговоре с РБК представитель «М.Видео-Эльдорадо» не раскрыл механизм и сроки докапитализации. Он добавил, что группа предоставит эту информацию и детали о новых акционерах позднее.

В конце января источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» сообщили, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети. По словам собеседников, возможным покупателем может стать «Промсвязьбанк». В «М.Видео-Эльдорадо» тогда заявили, что не комментируют слухи.

В том же месяце компания сменила гендиректора — Либ занял эту должность вместо Билана Ужахова, который возглавлял группу с 2022 года.

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