«М.Видео-Эльдорадо» купит финтех-платформу «Директ Кредит» за 1,3 млрд рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» приобретет кредитную платформу «Директ Кредит», сообщила пресс-служба компании. Сумма сделки может составить порядка 1,3 млрд рублей.
Сделка одобрена советом директоров, ее закрытие запланировано до конца 2021 года. Оценка стоимости «Директ Кредит» подтверждена консалтинговой компанией KPMG. Для финансирования сделки «М.Видео-Эльдорадо» будет использовать собственные средства. Компания получила от ФАС разрешение на ее проведение.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», «Директ Кредит» является крупнейшим кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. В 2020 году через «Директ Кредит» было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты.
Благодаря кредитной платформе покупатель может отправить заявку одновременно в несколько банков, что повышает уровень одобрения и улучшает клиентский опыт, пояснили в компании. При этом одобрение кредита занимает в среднем две минуты в магазине и онлайн.
В 2020 году на кредитные продажи пришлось 17% GMV «М.Видео-Эльдорадо», причем наиболее активно вырос сегмент онлайн-кредитования, увеличившийся за год в 2,4 раза.
«М.Видео-Эльдорадо» планирует дальнейшее развитие «Директ Кредит» как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для клиентов и партнёров. Также «М.Видео-Эльдорадо» рассчитывает увеличить долю кредитного брокера на рынке POS-кредитования.
Ожидается, что приобретение технологичной платформы, на которую уже приходится существенная доля кредитных сервисов «М.Видео-Эльдорадо», и ее интеграция в периметр группы также позволит оперативно повысить качество клиентского сервиса и улучшить экономику кредитных продуктов.
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Фото на обложке: Studio MDF /
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