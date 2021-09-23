«М.Видео-Эльдорадо» купит финтех-платформу «Директ Кредит» за 1,3 млрд рублей

Сделка одобрена советом директоров, ее закрытие запланировано до конца 2021 года. Оценка стоимости «Директ Кредит» подтверждена консалтинговой компанией KPMG. Для финансирования сделки «М.Видео-Эльдорадо» будет использовать собственные средства. Компания получила от ФАС разрешение на ее проведение.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», «Директ Кредит» является крупнейшим кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. В 2020 году через «Директ Кредит» было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты.

Благодаря кредитной платформе покупатель может отправить заявку одновременно в несколько банков, что повышает уровень одобрения и улучшает клиентский опыт, пояснили в компании. При этом одобрение кредита занимает в среднем две минуты в магазине и онлайн.

В 2020 году на кредитные продажи пришлось 17% GMV «М.Видео-Эльдорадо», причем наиболее активно вырос сегмент онлайн-кредитования, увеличившийся за год в 2,4 раза.

«М.Видео-Эльдорадо» планирует дальнейшее развитие «Директ Кредит» как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для клиентов и партнёров. Также «М.Видео-Эльдорадо» рассчитывает увеличить долю кредитного брокера на рынке POS-кредитования.

Ожидается, что приобретение технологичной платформы, на которую уже приходится существенная доля кредитных сервисов «М.Видео-Эльдорадо», и ее интеграция в периметр группы также позволит оперативно повысить качество клиентского сервиса и улучшить экономику кредитных продуктов.

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