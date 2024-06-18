Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании.
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Годовое собрание участников прошло 14 июня. На встрече они решили чистую прибыль компании — в размере почти 132 млн рублей — не распределять, дивиденды по итогам прошлого года не объявлять и не выплачивать.
По итогам двух предыдущих лет компания не выплачивала дивиденды. Этой весной финдиректор группы Анна Германова сообщала, что «М.видео-Эльдорадо» планирует обновить дивидендную политику. По ее словам, обсуждение этого вопроса может состояться в конце 2024 года.
Фото на обложке: «М.видео-Эльдорадо»
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