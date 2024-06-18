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Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год
  1. Новости

Годовое собрание участников прошло 14 июня. На встрече они решили чистую прибыль компании — в размере почти 132 млн рублей — не распределять, дивиденды по итогам прошлого года не объявлять и не выплачивать.

По итогам двух предыдущих лет компания не выплачивала дивиденды. Этой весной финдиректор группы Анна Германова сообщала, что «М.видео-Эльдорадо» планирует обновить дивидендную политику. По ее словам, обсуждение этого вопроса может состояться в конце 2024 года.

Фото на обложке: «М.видео-Эльдорадо»

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