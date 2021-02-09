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Идет регистрация на онлайн-контест для аналитиков от «М.Видео-Эльдорадо»

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор Rusbase

Светлана Зыкова

До 23 февраля продолжается регистрация на онлайн-контест для аналитиков Analyze.ME с призовым фондом 360 000 рублей от «М.Видео-Эльдорадо». Участникам предложат за 3 дня решить реальную бизнес-задачу от экспертов Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Идет регистрация на онлайн-контест для аналитиков от «М.Видео-Эльдорадо»

Участники контеста Analyze.ME 26-28 февраля получат возможность:

  • Разделить призовой фонд в 360 000 руб. «М.Видео-Эльдорадо»;
  • Решить интересные задачи для системных бизнес- и кросс-системных аналитиков;
  • Провести выходные в отличной компании;
  • Посмотреть, как работают профи в цифровом ритейле;
  • Получить оффер мечты.

Источник 

Для участия в отборочном этапе необходимо зарегистрироваться до 23 февраля по ссылке. При регистрации можно выбрать задачу:

  • для системного аналитика / бизнес-аналитика,
  • кросс-системного аналитика
  • или даже две задачи сразу, чтобы посоревноваться за два призовых места.


Фото на обложке: Unsplash.

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