Светлана Зыкова
До 23 февраля продолжается регистрация на онлайн-контест для аналитиков Analyze.ME с призовым фондом 360 000 рублей от «М.Видео-Эльдорадо». Участникам предложат за 3 дня решить реальную бизнес-задачу от экспертов Группы «М.Видео-Эльдорадо».
Идет регистрация на онлайн-контест для аналитиков от «М.Видео-Эльдорадо»Светлана Зыкова
Участники контеста Analyze.ME 26-28 февраля получат возможность:
- Разделить призовой фонд в 360 000 руб. «М.Видео-Эльдорадо»;
- Решить интересные задачи для системных бизнес- и кросс-системных аналитиков;
- Провести выходные в отличной компании;
- Посмотреть, как работают профи в цифровом ритейле;
- Получить оффер мечты.
Для участия в отборочном этапе необходимо зарегистрироваться до 23 февраля по ссылке. При регистрации можно выбрать задачу:
- для системного аналитика / бизнес-аналитика,
- кросс-системного аналитика
- или даже две задачи сразу, чтобы посоревноваться за два призовых места.
Фото на обложке: Unsplash.
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