До 23 февраля продолжается регистрация на онлайн-контест для аналитиков Analyze.ME с призовым фондом 360 000 рублей от «М.Видео-Эльдорадо». Участникам предложат за 3 дня решить реальную бизнес-задачу от экспертов Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Идет регистрация на онлайн-контест для аналитиков от «М.Видео-Эльдорадо»