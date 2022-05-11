«М.Видео-Эльдорадо» создала свою IT-компанию

Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою компанию «М.Тех». Она займется разработками IT-продуктов, запуском новых решений, развитием офиса больших данных, поиском и внедрением инноваций. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Компанию запустят на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит», который «М.Видео-Эльдорадо» приобрел в прошлом году за 1,3 млрд рублей.
В «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты «М.Видео-Эльдорадо». Компания станет внешним партнером для всей IT-разработки группы. Это должно повысить ее операционную эффективность. В дальнейшем компания может продавать свои разработки внешним заказчикам.
«М.Видео-Эльдорадо» разрабатывает более 100 продуктов и решений на основе анализа данных, биометрии, AI и машинного обучения, используя микросервисную и преимущественно облачную инфраструктуру.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как бизнесу сохранять IT-кадры на фоне кризиса — план действий
- 2 Битва за айтишников: с помощью каких методов компания может усилить HR-бренд
- 3 Как стать frontend-разработчиком в 2022 году — пошаговый план
- 4 Как подружить разработку и безопасность в рамках одной компании?
- 5 Баланс в компании: как российский бизнес помогает своим сотрудникам в условиях неопределенности
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022