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«М.Видео-Эльдорадо» создала свою IT-компанию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою компанию «М.Тех». Она займется разработками IT-продуктов, запуском новых решений, развитием офиса больших данных, поиском и внедрением инноваций. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«М.Видео-Эльдорадо» создала свою IT-компанию

 Компанию запустят на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит», который «М.Видео-Эльдорадо» приобрел в прошлом году за 1,3 млрд рублей.

В «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты «М.Видео-Эльдорадо». Компания станет внешним партнером для всей IT-разработки группы. Это должно повысить ее операционную эффективность. В дальнейшем компания может продавать свои разработки внешним заказчикам.

«М.Видео-Эльдорадо» разрабатывает более 100 продуктов и решений на основе анализа данных, биометрии, AI и машинного обучения, используя микросервисную и преимущественно облачную инфраструктуру. 

Фото на обложке: Unsplash

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